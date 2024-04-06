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Канарейкин: даже если «Вашингтон» выйдет в плей-офф, далеко он не прошагает

Канарейкин: даже если «Вашингтон» выйдет в плей-офф, далеко он не прошагает
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил шансы «Вашингтон Кэпиталз» попасть в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024.

«Даже если команда выйдет, мы понимаем, что далеко она не прошагает. А по сезону видно, что не забивает Овечкин – команда выдавала серию. Сейчас, наоборот, пошла результативная серия у Александра – команда не может добиться победы. Поэтому давайте пожелаем Овечкину успехов, а дальше будет видно, что там будет с «Вашингтоном», — цитирует Канарейкина Liveresult.

Напомним, сегодняшнее поражение «Вашингтона» от «Каролины Харрикейнз» (2:4) стало для столичного клуба уже пятым подряд. «Кэпиталз» остались на 10-м месте Восточной конференции. Отставание «столичных» от зоны плей-офф составляет одно очко при игре в запасе.

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