Нападающий «Трактора» — о Мыльникове: мы полностью уверены в нём

Нападающий «Трактора» Джек Родевальд заявил, что игроки команды абсолютно уверены в голкипере Сергее Мыльникове, заменившего основного вратаря уральцев Зака Фукале после травмы.

«Команде не хватает Фукале? Мыло (Сергей Мыльников — прим. «Чемпионата») сделал просто потрясающую работу после того, как Зак выбыл. Мы полностью уверены в нём» — приводит слова Родевальда пресс-служба КХЛ.

Напомним, основной голкипер «Трактора» Фукале получил травму в первом матче полуфинальной серии с «Локомотивом» после столкновения с Максимом Шалуновым. Вместо него встречу продолжил Мыльников, дебютировавший в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Во второй и третьей встречах Фукале участие не принимал.

Все матчи серии челябинцы проиграли и сейчас находятся на грани вылета из плей-офф КХЛ, уступая в серии со счётом 0-3.