Все результаты игрового дня НХЛ 7 апреля

Сегодня, 7 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 108 очками после 77 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 105 очков за 77 матчей.