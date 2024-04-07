Все результаты игрового дня НХЛ 7 апреля
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Сегодня, 7 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кросби (Раст, Карлссон) – 04:20 2:0 Малкин (Карлссон, Бантинг) – 26:06 2:1 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 32:15 (pp) 3:1 Летанг – 34:39 4:1 Малкин (Бантинг) – 36:57 4:2 Пол (Эйссимонт, Чаффи) – 40:25 4:3 Дюклер (Кучеров, Хедман) – 47:23 4:4 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 50:45 (pp) 5:4 Бантинг (Малкин, Карлссон) – 54:32
НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 22:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Тарасенко, Форслинг) – 00:37 1:1 Макэвой (Хайнен, Заха) – 05:42 2:1 Койл (Маршан, Пастрняк) – 35:45 (pp) 2:2 Барков (Райнхарт, Форслинг) – 45:24 3:2 Боквист – 62:05
НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 22:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Бедард (Курашев, Фолиньо) – 24:48 (pp) 2:0 Атанасиу (Райхель, Кайзер) – 25:53 3:0 Джонс (Донато, Энтвистл) – 28:51 3:1 Хинц (Хейсканен, Павелски) – 35:37 3:2 Бенн (Хейсканен, Танев) – 55:37
НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 23:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Наместников (Иафалло) – 02:33 1:1 Капризов (Цуккарелло) – 08:46 1:2 Коннор (Монахан, Демело) – 11:44 2:2 Капризов (Цуккарелло, Фэйбер) – 15:42 (pp) 2:3 Иафалло (Диллон, Наместников) – 33:39 2:4 Бэррон (Сэмберг, Наместников) – 49:46
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Эклунд (Тран, Гранлунд) – 34:42 (pp) 2:0 Эклунд (Зеттерлунд, Бордело) – 36:59 (pp) 2:1 Кайру (Бучневич, Томас) – 43:21 (pp) 2:2 Шенн (Томас, Перунович) – 57:31 3:2 Эклунд (Канин) – 63:56
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Гудбрансон (Пюухтия, Дэнфорт) – 12:08 2:0 Сиверсон (Веренски, Годро) – 18:54 3:0 Сиверсон (Годро, Нюландер) – 28:23 3:1 Люкселль (Хэтэуэй) – 34:32 4:1 Бланкенбург (Иржичек, Тексье) – 35:20 5:1 Веренски (Воронков) – 49:29 (pp) 6:1 Веренски (Мейер, Малатеста) – 51:26 6:2 Гиннинг (Кейтс, Аттард) – 55:08
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хаула (Хьюз, Смит) – 03:50 0:2 Палат (Хьюз, Хольц) – 12:36 0:3 Смит (Братт) – 16:34 1:3 Сандерсон – 20:33 (pp) 1:4 Хишир (Братт, Смит) – 31:04 2:4 Жиру (Сандерсон, Батерсон) – 43:37 (pp) 3:4 Ткачук – 54:17
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Доми (Любушкин, Райлли) – 22:11 0:2 Мэттьюс (Бертуцци) – 22:38 0:3 Нис (Нюландер, Броди) – 27:20 0:4 Макманн (Марнер) – 27:54 1:4 Судзуки (Слафковски, Мэтисон) – 29:05 (pp) 2:4 Кофилд (Мэтисон, Судзуки) – 38:32
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Добсон (Райлли, Барзал) – 29:07 2:0 Палмьери (Романов) – 58:41
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Кемпе (Копитар, Даути) – 02:48 (pp) 2:0 Даути (Арвидссон, Кемпе) – 05:45 (pp) 2:1 Бёзер (Петтерссон, Коул) – 10:48 3:1 Лаферрье (Спенс, Фиала) – 22:09 4:1 Фиала (Копитар, Андерсон) – 28:49 4:2 Джошуа (Миллер, Гронек) – 47:23 5:2 Мур (Дано) – 50:35 5:3 Блюгерс (Задоров) – 52:35 (sh) 6:3 Кемпе – 57:16 (sh)
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 19:44 (pp) 0:2 Браун (Янмарк, Райан) – 23:13 1:2 Шарангович (Кузьменко, Юбердо) – 23:57 (pp) 2:2 Кадри (Шарангович, Кузьменко) – 47:13 (pp) 2:3 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 50:36 (pp) 2:4 Ньюджент-Хопкинс – 59:17
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 108 очками после 77 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 105 очков за 77 матчей.
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