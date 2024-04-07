Остон Мэттьюс отреагировал на свист фанатов «Монреаля» в его адрес
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отреагировал на свист фанатов «Монреаля» в его адрес в сегодняшнем матче с «Канадиенс» (4:2). Американский форвард отметился заброшенной шайбой и довёл количество своих голов до 64 в текущем сезоне.
«Честно говоря, я считаю это своего рода тоном уважения. Особенно на таком стадионе, в большом хоккейном городе и от знаменитых фанатов. Так что я не возражаю (улыбается). Я вообще не против», — цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.
Благодаря сегодняшнему голу Мэттьюс вышел на третье место по голам в одном сезоне за последние 30 лет в НХЛ. На второй строчке находится Александр Овечкин, являющийся капитаном «Вашингтона», который в сезоне-2007/2008 забросил 65 шайб.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Доми (Любушкин, Райлли) – 22:11 0:2 Мэттьюс (Бертуцци) – 22:38 0:3 Нис (Нюландер, Броди) – 27:20 0:4 Макманн (Марнер) – 27:54 1:4 Судзуки (Слафковски, Мэтисон) – 29:05 (pp) 2:4 Кофилд (Мэтисон, Судзуки) – 38:32
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