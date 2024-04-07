Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отреагировал на свист фанатов «Монреаля» в его адрес в сегодняшнем матче с «Канадиенс» (4:2). Американский форвард отметился заброшенной шайбой и довёл количество своих голов до 64 в текущем сезоне.

«Честно говоря, я считаю это своего рода тоном уважения. Особенно на таком стадионе, в большом хоккейном городе и от знаменитых фанатов. Так что я не возражаю (улыбается). Я вообще не против», — цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.

Благодаря сегодняшнему голу Мэттьюс вышел на третье место по голам в одном сезоне за последние 30 лет в НХЛ. На второй строчке находится Александр Овечкин, являющийся капитаном «Вашингтона», который в сезоне-2007/2008 забросил 65 шайб.