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Остон Мэттьюс отреагировал на свист фанатов «Монреаля» в его адрес

Остон Мэттьюс отреагировал на свист фанатов «Монреаля» в его адрес
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отреагировал на свист фанатов «Монреаля» в его адрес в сегодняшнем матче с «Канадиенс» (4:2). Американский форвард отметился заброшенной шайбой и довёл количество своих голов до 64 в текущем сезоне.

«Честно говоря, я считаю это своего рода тоном уважения. Особенно на таком стадионе, в большом хоккейном городе и от знаменитых фанатов. Так что я не возражаю (улыбается). Я вообще не против», — цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.

Благодаря сегодняшнему голу Мэттьюс вышел на третье место по голам в одном сезоне за последние 30 лет в НХЛ. На второй строчке находится Александр Овечкин, являющийся капитаном «Вашингтона», который в сезоне-2007/2008 забросил 65 шайб.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Доми (Любушкин, Райлли) – 22:11     0:2 Мэттьюс (Бертуцци) – 22:38     0:3 Нис (Нюландер, Броди) – 27:20     0:4 Макманн (Марнер) – 27:54     1:4 Судзуки (Слафковски, Мэтисон) – 29:05 (pp)     2:4 Кофилд (Мэтисон, Судзуки) – 38:32    
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