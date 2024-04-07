Форвард юниорского «Динамо» высказался о работе с чемпионом мира в составе сборной России

Нападающий системы московского «Динамо» Артём Бондарь после победы в третьем матче финальной серии первенства Москвы среди юниоров над ЦСКА (3:2 ОТ, 3-0) высказался о работе с чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина Денисом Кокаревым, который входит в тренерский штаб юниорской команды бело-голубых.

«Денис Сергеевич очень много подсказывает, помогает мне. Большое ему спасибо, мы ценим его помощь. Честно, очень приятно играть под его руководством. Он чемпион мира, заслуженный игрок. Всё очень нравится», — сказал Бондарь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Кокарев является финалистом Кубка Гагарина — 2010 в составе ХК МВД, двукратным обладателем Кубка Гагарина сезонов-2011/2012 и 2012/2013 в составе «Динамо» Москва и чемпионом мира 2012 года в составе сборной России.