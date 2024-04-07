Автор золотого дубля в финале первенства Москвы среди юниоров оценил победу над ЦСКА

Нападающий системы московского «Динамо» Сергей Савинов после победы в третьем матче финальной серии первенства Москвы среди юниоров над ЦСКА (3:2 ОТ, 3-0) высказался о своём дубле. Молодой форвард сравнял счёт в середине второго периода, а затем стал автором победной шайбы в овертайме.

«Замечательные эмоции. Долго не мог забить в ЮХЛ, две игры, плохо играл в каких-то моментах. Сегодня мне повезло забить первый гол, мы смогли сравнять счёт, потом забили быстрый гол в третьем периоде, а в овертайме мой партнёр Артём Бондарь очень хорошо оставил мне шайбу – получилось прошить вратаря.

В начале матча не могли уловить ритм игры, трудно было играть с ЦСКА, они цепкие, тоже хотели выиграть и перевести серию на лёд «Чкалов Арены». Не получилось у них. Но всё равно они сильный соперник. Спасибо им за игру.

Хотелось так думать, что сможем всухую обыграть ЦСКА в финале Москвы, но готовились ко всему, и к 3-0, и к 3-2, и к победам, и к поражениям. Это хоккей. В этом году нам повезло больше, чем им. Конечно, нам хватит сил на финал страны. До него ещё 2,5 недели, за которые мы успеем отдохнуть и подготовить что-то новое, чтобы нам было легче играть на этом турнире. Надеюсь, что у нас всё получится и мы выиграем чемпионат России.

Давление на меня было минимальным, но всё равно ощущалось. И главный тренер команды сказал тем ребятам, которые приехали из МХЛ, что от нас многое зависит в этой серии – от наших голов, от действий в обороне, в команде были ребята, которые на два года младше, и им нужно было на кого равняться. Я считаю, что у нас всё получилось. И ребята 2008 года рождения тоже очень хорошо себя показали», — сказал Савинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.