Голкипер Кульбаков — о минском «Динамо»: они меня не взяли, теперь расплачиваются

Вратарь нижегородского «Торпедо» Иван Кульбаков рассказал, что любит играть дома, в Беларуси.

«Против минского «Динамо» я всегда хорошо играю. Поэтому домой ездить люблю. Они меня когда-то не взяли. Теперь расплачиваются», — сказал Кульбаков в программе «Финальный протокол».

Кульбаков выступает за нижегородский клуб с межсезонья-2022, куда он перешёл из системы московского «Динамо». В прошедшем регулярном чемпионате вратарь провёл 31 встречу, одержал 12 побед, одна из которых «на ноль», заработал коэффициент надёжности 2,60 и процент отражённых бросков 91,0. В Кубке Гагарина — 2024 он сыграл 5 матчей, в том числе один победный.

В октябре 2023 года белорус подписал новый контракт с нижегородской командой, который рассчитан до 2026 года.