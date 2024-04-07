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Романцев забил «Магнитке» в 3-м матче подряд, ранее он не набирал очков в играх с клубом

Романцев забил «Магнитке» в 3-м матче подряд, ранее он не набирал очков в играх с клубом
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В данный момент в Екатеринбурге идёт третий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Автомобилист» принимает магнитогорский «Металлург». После третьего периода счёт 2:2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
07 апреля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Пресс (Юров, Маклюков) – 10:45 (5x5)     1:1 Хрипунов (Обидин, Бывальцев) – 11:56 (5x5)     1:2 Силантьев (Канцеров) – 42:24 (5x5)     2:2 Романцев (Трямкин, Да Коста) – 59:12 (6x5)     2:3 Джонсон (Карпов, Акользин) – 62:36 (5x5)    

На последней минуте основного времени встречи форвард екатеринбуржцев Данил Романцев забросил шайбу и сравнял счёт. Таким образом, этот гол стал для нападающего третьим в серии с «Магниткой», ему удавалось отличиться в каждой игре серии.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Примечательно, что до этого Романцев ни разу не набирал очки против магнитогорцев.

Напомним, сейчас счёт в этой серии третьего раунда Кубка Гагарина равный — 1-1. Прошлую игру подопечные Николая Заварухина выиграли со счётом 4:2, а перед этим уступили — 1:2.

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