Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Романцев забил «Магнитке» в 3-м матче подряд, ранее он не набирал очков в играх с клубом

В данный момент в Екатеринбурге идёт третий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Автомобилист» принимает магнитогорский «Металлург». После третьего периода счёт 2:2.

На последней минуте основного времени встречи форвард екатеринбуржцев Данил Романцев забросил шайбу и сравнял счёт. Таким образом, этот гол стал для нападающего третьим в серии с «Магниткой», ему удавалось отличиться в каждой игре серии.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Примечательно, что до этого Романцев ни разу не набирал очки против магнитогорцев.

Напомним, сейчас счёт в этой серии третьего раунда Кубка Гагарина равный — 1-1. Прошлую игру подопечные Николая Заварухина выиграли со счётом 4:2, а перед этим уступили — 1:2.