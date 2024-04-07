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Разин — о победе над «Автомобилистом»: заслуженно победили, создали больше моментов

Разин — о победе над «Автомобилистом»: заслуженно победили, создали больше моментов
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Автомобилистом», в котором его команда выиграла со счётом 3:2 ОТ.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
07 апреля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Пресс (Юров, Маклюков) – 10:45 (5x5)     1:1 Хрипунов (Обидин, Бывальцев) – 11:56 (5x5)     1:2 Силантьев (Канцеров) – 42:24 (5x5)     2:2 Романцев (Трямкин, Да Коста) – 59:12 (6x5)     2:3 Джонсон (Карпов, Акользин) – 62:36 (5x5)    

— Считаю, что мы заслуженно победили, лучше были в движении, создавали больше моментов. Всё могло перевернуться голом в концовке игры, но ребята молодцы, вышли заряженными на овертайм. В самом начале Ромка Канцеров мог забивать, был стопроцентный момент, не реализовал. Двигаемся дальше.

— Карпов сегодня дал энергии четвёртому звену. Его мотивировала отправка в запас?

— Максим — мастеровитый игрок, серия с «Автомобилистом» не такая быстрая и динамичная, как мы пережили со «Спартаком», скорости были запредельные. Здесь команда более мастеровитая, Макс влился в эти скорости.

— Казалось, что гол в концовке ударит по морали команды. Что сказали в раздевалке?

— У нас были уже такие ситуации, в шестой игре серии с «Амуром», когда пропустили в концовке и выиграли в овертайме. Ребята знают всё, что делать, особо ничего не говорил, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Сейчас «Металлург» ведёт в серии со счётом 2-1. Следующий матч состоится в Екатеринбурге 9 апреля.

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