Роман Ротенберг сообщил о предстоящем открытии хоккейной школы в Индии

Главный тренер СКА, сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что в июне этого года в рамках развития сотрудничества со странами БРИКС планируется открытие хоккейной школы в Индии.

«Уже в июне в Индии откроется хоккейная школа, скоро об этом проекте будет объявлено официально. Также мы рассматриваем возможность запуска хоккейных школ и в других странах БРИКС – подобное международное сотрудничество связано не только с возрастающим интересом к развитию хоккея в новых регионах, но и имеет широкую социальную направленность», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, в июле прошлого года Ротенберг сообщил, что ФХР обсуждает форматы сотрудничества с Индией для культурного обмена между странами. Среди вариантов назывались проведение матчей по хоккею на траве, хоккею на льду и строительство ледовых площадок.