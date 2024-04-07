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Роман Ротенберг сообщил о предстоящем открытии хоккейной школы в Индии

Роман Ротенберг сообщил о предстоящем открытии хоккейной школы в Индии
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Главный тренер СКА, сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что в июне этого года в рамках развития сотрудничества со странами БРИКС планируется открытие хоккейной школы в Индии.

«Уже в июне в Индии откроется хоккейная школа, скоро об этом проекте будет объявлено официально. Также мы рассматриваем возможность запуска хоккейных школ и в других странах БРИКС – подобное международное сотрудничество связано не только с возрастающим интересом к развитию хоккея в новых регионах, но и имеет широкую социальную направленность», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, в июле прошлого года Ротенберг сообщил, что ФХР обсуждает форматы сотрудничества с Индией для культурного обмена между странами. Среди вариантов назывались проведение матчей по хоккею на траве, хоккею на льду и строительство ледовых площадок.

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