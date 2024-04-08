Капризов повторил достижение Ягра по количеству сезонов подряд с 40+ голами
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В данный момент в США на стадионе «Юнайтед-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Чикаго Блэкхоукс» и «Миннесотой Уайлд». Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу гостей.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Перерыв
0 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 21:06 (pp) 0:2 Росси (Цуккарелло, Капризов) – 32:30 0:3 Годро (Богосян, Хуснутдинов) – 38:27
Автором первой шайбы матча стал российский форвард Кирилл Капризов. Хоккеист забил свой 40-й гол в текущем сезоне НХЛ.
Это третий сезон Капризова с 40+ голами. Таким образом, он повторил достижение Яромира Ягра по количеству сезонов подряд с таким количеством заброшенных шайб. Также такое удавалось Горди Хоу, Леону Драйзайтлю, Давиду Пастрняку и ряду других игроков.
Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 12, а среди россиян больше всего таких сезонов (6) провёл Илья Ковальчук.
Всего сейчас на счету Капризова 89 очков в 70 встречах.
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