Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов повторил достижение Ягра по количеству сезонов подряд с 40+ голами

Капризов повторил достижение Ягра по количеству сезонов подряд с 40+ голами
Аудио-версия:
Комментарии

В данный момент в США на стадионе «Юнайтед-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Чикаго Блэкхоукс» и «Миннесотой Уайлд». Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Перерыв
0 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 21:06 (pp)     0:2 Росси (Цуккарелло, Капризов) – 32:30     0:3 Годро (Богосян, Хуснутдинов) – 38:27    

Автором первой шайбы матча стал российский форвард Кирилл Капризов. Хоккеист забил свой 40-й гол в текущем сезоне НХЛ.

Это третий сезон Капризова с 40+ голами. Таким образом, он повторил достижение Яромира Ягра по количеству сезонов подряд с таким количеством заброшенных шайб. Также такое удавалось Горди Хоу, Леону Драйзайтлю, Давиду Пастрняку и ряду других игроков.

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 12, а среди россиян больше всего таких сезонов (6) провёл Илья Ковальчук.

Всего сейчас на счету Капризова 89 очков в 70 встречах.

Материалы по теме
Видео
Кирилл Капризов забил 40-й гол в текущем сезоне НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android