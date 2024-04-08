Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 7 апреля, турнирная сетка Кубков Харламова и Петрова

Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 7 апреля, турнирная сетка Кубков Харламова и Петрова
Аудио-версия:
Комментарии

7 апреля в рамках полуфинала Кубка Харламова – 2024 прошла одна встреча.

В Челябинске на «Арене-Трактор» местные «Белые Медведи» сыграли со «СКА-1946» из Санкт-Петербурга. Победу в этой встрече одержали гости со счётом 4:3.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
07 апреля 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Окончен
3 : 4
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 Лазутин (Демидов) – 07:24 (5x5)     1:1 Горбунов (Колодий) – 08:40 (5x5)     1:2 Осипов (Лазутин) – 23:06 (5x5)     1:3 Выдренков (Романов, Демидов) – 23:51 (5x5)     1:4 Лутфуллин (Недопёкин, Коромыслов) – 29:00 (5x4)     2:4 Телегин (Щучинов, Рыков) – 35:36 (5x4)     3:4 Яппаров – 59:26 (6x5)    

Таким образом, «СКА-1946» повёл в серии со счётом 3-1 и теперь находится в одной победе от выхода в финал плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

В Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) состоялось два матча.

В Ханты-Мансийске на «Арене-Югра» в третьем матче полуфинальной серии местная «Югра» принимала тульский АКМ. В овертайме со счётом 3:2 победу одержала команда гостей.

ВХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
07 апреля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
2 : 3
ОТ
АКМ
Тульская область
1:0 Дрягилев (Швырёв) – 09:21 (5x5)     2:0 Аксёнов (Шиксатдаров) – 48:44 (5x4)     2:1 Мокин (Мясищев, Шипов) – 54:54 (6x4)     2:2 Теряев (Почивалов) – 57:58 (5x5)     2:3 Казаков – 61:22 (5x5)    

После этой победы счёт в серии стал 3-0 в пользу тульской команды. Четвёртая встреча в противостоянии состоится на льду ханты-мансийского клуба 8 апреля.

В Альметьевске на стадионе «Юбилейный» в четвёртом матче другой полуфинальной серии «Нефтяник» сыграл с тюменским «Рубином». Со счётом 3:0 победу одержала команда хозяев льда.

ВХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
07 апреля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
3 : 0
Рубин
Тюмень
1:0 Бровкин (Крутов, Цуканов) – 15:23 (5x5)     2:0 Бровкин (Комков, Терехов) – 54:30 (5x4)     3:0 Кателевский – 59:29 (en)    

Таким образом, команде из Альметьевска удалось сравнять счёт в серии — 2-2. Следующая игра состоится 10 апреля в Тюмени.

Таблица Кубка Харламова
Календарь Кубка Харламова
Таблица Кубка Петрова
Календарь Кубка Петрова
Материалы по теме
«СКА-1946» обыграл «Белых Медведей» и находится в шаге от выхода в финал МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android