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Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 7 апреля, турнирная сетка Кубков Харламова и Петрова

7 апреля в рамках полуфинала Кубка Харламова – 2024 прошла одна встреча.

В Челябинске на «Арене-Трактор» местные «Белые Медведи» сыграли со «СКА-1946» из Санкт-Петербурга. Победу в этой встрече одержали гости со счётом 4:3.

Таким образом, «СКА-1946» повёл в серии со счётом 3-1 и теперь находится в одной победе от выхода в финал плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

В Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) состоялось два матча.

В Ханты-Мансийске на «Арене-Югра» в третьем матче полуфинальной серии местная «Югра» принимала тульский АКМ. В овертайме со счётом 3:2 победу одержала команда гостей.

После этой победы счёт в серии стал 3-0 в пользу тульской команды. Четвёртая встреча в противостоянии состоится на льду ханты-мансийского клуба 8 апреля.

В Альметьевске на стадионе «Юбилейный» в четвёртом матче другой полуфинальной серии «Нефтяник» сыграл с тюменским «Рубином». Со счётом 3:0 победу одержала команда хозяев льда.

Таким образом, команде из Альметьевска удалось сравнять счёт в серии — 2-2. Следующая игра состоится 10 апреля в Тюмени.