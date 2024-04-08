Панарин вошёл в топ-5 по результативности за один сезон среди россиян в истории НХЛ
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В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Монреаль Канадиенс».
НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд (Савар, Мэтисон) – 19:30 1:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 32:31 (pp) 2:1 Крайдер (Панарин, Зибанеджад) – 43:59 (pp) 3:1 Панарин (Лафреньер, Шнайдер) – 46:09 3:2 Ньюхук (Мэтисон) – 52:13 4:2 Зибанеджад (Веси) – 56:56 5:2 Лафреньер (Панарин, Миллер) – 58:45
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий Артемий Пананин забил гол и сделал две результативные передачи. Россиянин набрал 114 очков в нынешнем сезоне и вошёл в топ-5 по результативности за один сезон среди россиян в истории НХЛ.
Рекорд принадлежит нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову (136).
В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 78 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 46 голов и 68 результативных передач.
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