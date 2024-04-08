Панарин вошёл в топ-5 по результативности за один сезон среди россиян в истории НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий Артемий Пананин забил гол и сделал две результативные передачи. Россиянин набрал 114 очков в нынешнем сезоне и вошёл в топ-5 по результативности за один сезон среди россиян в истории НХЛ.

Рекорд принадлежит нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову (136).

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 78 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 46 голов и 68 результативных передач.