Панарин вышел на чистое 4-е место по голам за сезон среди незадрафтованных игроков

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Российский нападающий хозяев Артемий Панарин записал на свой счёт в этой встрече гол и три результативные передачи.
Таким образом, по итогам этой игры у Панарина стало 46 заброшенных шайб в нынешнем сезоне. Этот результат помог ему обойти Адама Оутса (45 в сезоне-1992/1993) и выйти на чистое четвёртое место по голам за сезон в истории НХЛ среди незадрафтованных хоккеистов. Больше только у Уэйна Гретцки (54), Джо Маллена (51) и Тима Керра (48). Примечательно, что все трое отметились этими результатами в одном и том же сезоне (1988/1989).
«Рейнджерс» набрали 110 очков и являются на данный момент лучшей командой регулярного сезона.
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