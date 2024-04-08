Крайдер вышел на чистое второе место по голам в большинстве в истории «Рейнджерс»

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Нападающий хозяев Крис Крайдер отметился в этой встрече голом в большинстве.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 32-летнего американца стало 109 шайб за карьеру в НХЛ, заброшенных при реализации численного преимущества. По этому показателю он обошёл Рода Жильбера (108) и вышел на чистое второе место в истории «Рейнджерс», тогда как клубный рекорд всё ещё принадлежит Камиллю Генри (116).

«Копы» набрали 110 очков и являются на данный момент лучшей командой регулярного сезона.