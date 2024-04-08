Крайдер вышел на чистое второе место по голам в большинстве в истории «Рейнджерс»
Поделиться
Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Нападающий хозяев Крис Крайдер отметился в этой встрече голом в большинстве.
Таким образом, по итогам этой игры на счету 32-летнего американца стало 109 шайб за карьеру в НХЛ, заброшенных при реализации численного преимущества. По этому показателю он обошёл Рода Жильбера (108) и вышел на чистое второе место в истории «Рейнджерс», тогда как клубный рекорд всё ещё принадлежит Камиллю Генри (116).
«Копы» набрали 110 очков и являются на данный момент лучшей командой регулярного сезона.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд (Савар, Мэтисон) – 19:30 1:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 32:31 (pp) 2:1 Крайдер (Панарин, Зибанеджад) – 43:59 (pp) 3:1 Панарин (Лафреньер, Шнайдер) – 46:09 3:2 Ньюхук (Мэтисон) – 52:13 4:2 Зибанеджад (Веси) – 56:56 5:2 Лафреньер (Панарин, Миллер) – 58:45
Комментарии
- 8 апреля 2024
-
05:53
-
05:42
-
05:33
-
05:24
-
04:59
-
04:43
-
04:33
-
04:23
-
04:14
-
03:51
-
03:50
-
03:49
-
02:32
-
01:57
-
01:11
-
00:30
-
00:11
- 7 апреля 2024
-
23:54
-
23:20
-
22:43
-
22:20
-
21:45
-
21:17
-
20:57
-
20:29
-
19:45
-
19:25
-
19:10
-
18:38
-
18:30
-
18:21
-
18:12
-
17:56
-
17:37
-
17:09