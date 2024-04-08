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Крайдер вышел на чистое второе место по голам в большинстве в истории «Рейнджерс»

Крайдер вышел на чистое второе место по голам в большинстве в истории «Рейнджерс»
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Нападающий хозяев Крис Крайдер отметился в этой встрече голом в большинстве.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 32-летнего американца стало 109 шайб за карьеру в НХЛ, заброшенных при реализации численного преимущества. По этому показателю он обошёл Рода Жильбера (108) и вышел на чистое второе место в истории «Рейнджерс», тогда как клубный рекорд всё ещё принадлежит Камиллю Генри (116).

«Копы» набрали 110 очков и являются на данный момент лучшей командой регулярного сезона.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд (Савар, Мэтисон) – 19:30     1:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 32:31 (pp)     2:1 Крайдер (Панарин, Зибанеджад) – 43:59 (pp)     3:1 Панарин (Лафреньер, Шнайдер) – 46:09     3:2 Ньюхук (Мэтисон) – 52:13     4:2 Зибанеджад (Веси) – 56:56     5:2 Лафреньер (Панарин, Миллер) – 58:45    
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