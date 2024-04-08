Панарин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Монреаль». Шестёркин — третьей

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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча. Первой звездой стал российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, отличившийся по ходу матча заброшенной шайбой и тремя результативными передачами. Второй звездой стал Мика Зибанеджад, забросивший две шайбы и сделавший голевой пас. Третья звезда — российский голкипер Игорь Шестёркин, в активе которого по итогам сегодняшнего матча 27 спасений.

Таким образом, все трое игроков были выбраны из состава «Рейнджерс».