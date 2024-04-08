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Панарин — в восьми очках от бомбардирского рекорда «Рейнджерс» всех времён

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин записал на свой счёт в этой встрече гол и три результативные передачи.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 32-летнего Панарина стало 115 (46+69) очков в нынешнем сезоне. Россиянин сократил отставание до восьми очков от рекорда «Рейнджерс» всех времён по результативным баллам за сезон, установленного Яромиром Ягром в сезоне-2005/2006 (123).

«Рейнджерс» набрали 110 очков и являются на данный момент лучшей командой регулярного чемпионата.

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