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«Рейнджерс» повторили рекорд клуба по количеству побед в регулярном чемпионате

«Рейнджерс» повторили рекорд клуба по количеству побед в регулярном чемпионате
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Эта победа стала 53-й для «синерубашечников» в нынешнем сезоне. Этот результат помог «Рейнджерс» повторить рекорд клуба по количеству побед в регулярке, установленный в сезоне-2014/2015. До окончания текущего регулярного чемпионата «копам» осталось провести четыре матча.

Рекорд всех времён по победам в регулярках был установлен в прошлом сезоне, в котором «Бостон Брюинз» выиграл 65 из 82 игр.

«Рейнджерс» набрали 110 очков и являются на данный момент лучшей командой регулярного чемпионата нынешнего сезона.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд (Савар, Мэтисон) – 19:30     1:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 32:31 (pp)     2:1 Крайдер (Панарин, Зибанеджад) – 43:59 (pp)     3:1 Панарин (Лафреньер, Шнайдер) – 46:09     3:2 Ньюхук (Мэтисон) – 52:13     4:2 Зибанеджад (Веси) – 56:56     5:2 Лафреньер (Панарин, Миллер) – 58:45    
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