«Рейнджерс» повторили рекорд клуба по количеству побед в регулярном чемпионате

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Эта победа стала 53-й для «синерубашечников» в нынешнем сезоне. Этот результат помог «Рейнджерс» повторить рекорд клуба по количеству побед в регулярке, установленный в сезоне-2014/2015. До окончания текущего регулярного чемпионата «копам» осталось провести четыре матча.

Рекорд всех времён по победам в регулярках был установлен в прошлом сезоне, в котором «Бостон Брюинз» выиграл 65 из 82 игр.

«Рейнджерс» набрали 110 очков и являются на данный момент лучшей командой регулярного чемпионата нынешнего сезона.