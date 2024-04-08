Панарин — в шаге от рекорда «Рейнджерс» по количеству четырёхочковых матчей за сезон

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин записал на свой счёт в этой встрече гол и три результативные передачи.

Таким образом, этот матч стал уже четвёртым для 32-летнего россиянина в нынешнем сезоне, в котором он набрал не менее четырёх очков. Исторический рекорд «Рейнджерс» по количеству четырёхочковых матчей за сезон принадлежит Марку Мессье (5 в сезоне-1995/1996) и Роду Гилберту (5 в сезоне-1974/1975).

«Рейнджерс» набрали 110 очков и являются на данный момент лучшей командой регулярного чемпионата.