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«Я тренировался всё утро». Панарин вновь не забил в пустые ворота в матче с «Монреалем»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал вновь упущенную возможность забросить шайбу в пустые ворота в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (5:2).

В сегодняшней встрече россиянин угодил в штангу за две минуты до конца третьего периода, когда гости поменяли вратаря на шестого полевого игрока.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

Напомним, в предыдущем матче с «Детройт Ред Уингз» Панарин также не смог попасть пустые ворота. Тогда шайба угодила в сетку с внешней стороны.

«Я всё утро тренировал броски по пустым воротам. И опять не попал», — приводит слова Панарина после матча с «Монреалем» журналист The Athletic Петер Бо.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 32-летнего Панарина 115 (46+69) очков в 78 матчах.