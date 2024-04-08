Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я тренировался всё утро». Панарин вновь не забил в пустые ворота в матче с «Монреалем»

«Я тренировался всё утро». Панарин вновь не забил в пустые ворота в матче с «Монреалем»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал вновь упущенную возможность забросить шайбу в пустые ворота в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (5:2).

В сегодняшней встрече россиянин угодил в штангу за две минуты до конца третьего периода, когда гости поменяли вратаря на шестого полевого игрока.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

Напомним, в предыдущем матче с «Детройт Ред Уингз» Панарин также не смог попасть пустые ворота. Тогда шайба угодила в сетку с внешней стороны.

«Я всё утро тренировал броски по пустым воротам. И опять не попал», — приводит слова Панарина после матча с «Монреалем» журналист The Athletic Петер Бо.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 32-летнего Панарина 115 (46+69) очков в 78 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд (Савар, Мэтисон) – 19:30     1:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 32:31 (pp)     2:1 Крайдер (Панарин, Зибанеджад) – 43:59 (pp)     3:1 Панарин (Лафреньер, Шнайдер) – 46:09     3:2 Ньюхук (Мэтисон) – 52:13     4:2 Зибанеджад (Веси) – 56:56     5:2 Лафреньер (Панарин, Миллер) – 58:45    
Материалы по теме
Панарин вышел на 4-е место по уникальному статистическому показателю за последние 35 лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android