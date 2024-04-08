30 сейвов Георгиева не помогли «Колорадо» обыграть «Даллас». У Маккиннона две передачи

В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Даллас Старз» (4:7).

Шайбами в составе победителей отметились Тайлер Сегин (дважды), Мэтт Дюшейн, Джейми Бенн, Роопе Хинц, Мэйсон Марчмент и Уайатт Джонстон.

У хозяев отличились Шон Уокер, Арттури Лехконен, Брэндон Дьюхейм и Джонатан Друен.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отметился в этом матче 30 сейвами. Его звёздный одноклубник Натан Маккиннон записал на свой счёт две результативные передачи.

«Даллас» набрал 107 очков и является на данный момент лучшей командой Западной конференции.

«Колорадо» остался со 102 очками и идёт вторым в Центральном дивизионе, обеспечив себе место в плей-офф.