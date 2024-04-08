30 сейвов Георгиева не помогли «Колорадо» обыграть «Даллас». У Маккиннона две передачи
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В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Даллас Старз» (4:7).
НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 7
Даллас Старз
Даллас
1:0 Уокер (Дьюхейм, Колтон) – 01:59 1:1 Дюшейн (Танев) – 17:11 1:2 Бенн (Линделль, Джонстон) – 19:17 2:2 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 24:38 (pp) 2:3 Хинц (Павелски, Харли) – 31:25 (pp) 2:4 Сегин (Дюшейн, Харли) – 32:45 (pp) 2:5 Марчмент (Харли, Джонстон) – 37:10 (pp) 3:5 Дьюхейм (Маккиннон, Миттельштадт) – 39:15 4:5 Друен (Тэйвз) – 50:15 4:6 Джонстон (Стэнковен, Бенн) – 55:12 4:7 Сегин (Бенн) – 59:51
Шайбами в составе победителей отметились Тайлер Сегин (дважды), Мэтт Дюшейн, Джейми Бенн, Роопе Хинц, Мэйсон Марчмент и Уайатт Джонстон.
У хозяев отличились Шон Уокер, Арттури Лехконен, Брэндон Дьюхейм и Джонатан Друен.
Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отметился в этом матче 30 сейвами. Его звёздный одноклубник Натан Маккиннон записал на свой счёт две результативные передачи.
«Даллас» набрал 107 очков и является на данный момент лучшей командой Западной конференции.
«Колорадо» остался со 102 очками и идёт вторым в Центральном дивизионе, обеспечив себе место в плей-офф.
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