«Двигатель». Главный тренер «Миннесоты» отметил уровень физической подготовки Капризова

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался о сильных сторонах российского нападающего своей команды Кирилла Капризова, оформившего дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:0), прошедшего этой ночью.

«Его уровень атлетизма действительно впечатляет, но конкретно для меня более ценна его способность восстанавливаться. Он может приехать на лавку после смены, и уже спустя 20-25 секунд его дыхание ровное. И он вновь готов выходить. Это здорово, когда у тебя есть игрок с таким «двигателем», который позволяет ему проводить много времени на льду. И мы все видим уровень его конкурентоспособности. Он не просто находится на льду. Он в игре», — при водит слова Хайнса официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате на счету 26-летнего Капризова 89 (41+48) очков в 70 матчах.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте