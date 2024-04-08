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«Двигатель». Главный тренер «Миннесоты» отметил уровень физической подготовки Капризова

«Двигатель». Главный тренер «Миннесоты» отметил уровень физической подготовки Капризова
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался о сильных сторонах российского нападающего своей команды Кирилла Капризова, оформившего дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:0), прошедшего этой ночью.

«Его уровень атлетизма действительно впечатляет, но конкретно для меня более ценна его способность восстанавливаться. Он может приехать на лавку после смены, и уже спустя 20-25 секунд его дыхание ровное. И он вновь готов выходить. Это здорово, когда у тебя есть игрок с таким «двигателем», который позволяет ему проводить много времени на льду. И мы все видим уровень его конкурентоспособности. Он не просто находится на льду. Он в игре», — при водит слова Хайнса официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате на счету 26-летнего Капризова 89 (41+48) очков в 70 матчах.

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НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
0 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 21:06 (pp)     0:2 Росси (Цуккарелло, Капризов) – 32:30     0:3 Годро (Богосян, Хуснутдинов) – 38:27     0:4 Капризов (Фэйбер) – 48:10    
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