РУСАДА не включило ни одного хоккеиста в новые пулы допинг-тестирования

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение не включать хоккеистов в новые пулы допинг-тестирования, сообщает ТАСС.

В третьем квартале 2024 года РУСАДА запланировано тестирование 1580 спортсменов. В этом списке отсутствуют хоккеисты, хотя перед началом сезона-2023/2024 в пулы тестирования входило 13 представителей этого вида спорта.

Илью Ежова из «Салавата Юлаева» и Валерию Меркушеву из женской команды «Торпедо» включили в национальный регистрируемый пул тестирования. В расширенный пул входили Дмитрий Воронков («Коламбус»), Эмиль Галимов (СКА), Григорий Дронов («Трактор»), Павел Карнаухов (ЦСКА), Виктор Комаров («Динамо-Алтай»), Виталий Пестерев («Алмаз»), Глеб Петров (АКМ), Александр Радулов («Ак Барс»), Илья Роговский («Локо»), Раян Хузиханов («Ирбис») и Тихон Шакалов (МХК «Спартак» и «Амурские тигры»).

Во время регулярных чемпионатов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ сезона-2023/2024 было сделано 122 теста по заказу лиги. В плей-офф проводится более интенсивное тестирование — в частности, в первом раунде плей-офф КХЛ были протестированы 48 хоккеистов, представляющих все 16 команд, вышедших в розыгрыш Кубка Гагарина.