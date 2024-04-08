Сегодня, 8 апреля, в Челябинске состоится третий матч полуфинала плей-офф КХЛ «Трактор» – «Локомотив». Начало игры — в 14:30 мск. В первых трёх встречах железнодорожники одержали три победы со счётом 5:2, 3:2 ОТ и 2:1 и ведут в серии 3-0.

«Локомотив» находится в одной победе от выхода в финал Кубка Гагарина. «Трактор» в первом матче серии потерял из-за травмы основного вратаря Зака Фукале, который во многом помог челябинцам добраться до полуфинала. «Чемпионат» предлагает угадать победителя четвёртого матча серии и пройти опрос: «Сумеет ли «Трактор» размочить серию с «Локомотивом»?»

Напомним, во второй полуфинальной серии между «Металлургом» и «Автомобилистом» магнитогорцы вышли вперёд в серии со счётом 2-1.