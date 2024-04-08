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Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
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Сумеет ли «Трактор» размочить серию с «Локомотивом»?

Сумеет ли «Трактор» размочить серию с «Локомотивом»?
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Сегодня, 8 апреля, в Челябинске состоится третий матч полуфинала плей-офф КХЛ «Трактор» – «Локомотив». Начало игры — в 14:30 мск. В первых трёх встречах железнодорожники одержали три победы со счётом 5:2, 3:2 ОТ и 2:1 и ведут в серии 3-0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» находится в одной победе от выхода в финал Кубка Гагарина. «Трактор» в первом матче серии потерял из-за травмы основного вратаря Зака Фукале, который во многом помог челябинцам добраться до полуфинала. «Чемпионат» предлагает угадать победителя четвёртого матча серии и пройти опрос: «Сумеет ли «Трактор» размочить серию с «Локомотивом»?»

Напомним, во второй полуфинальной серии между «Металлургом» и «Автомобилистом» магнитогорцы вышли вперёд в серии со счётом 2-1.

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