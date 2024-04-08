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Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Щитов: верю в то, что «Трактор» выиграет четвёртый матч у «Локомотива»

Щитов: верю в то, что «Трактор» выиграет четвёртый матч у «Локомотива»
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов считает, что «Локомотив» не сможет завершить серию с «Трактором» сухой победой. Сегодня, 8 апреля, в Челябинске состоится четвёртый матч серии. Текущий счёт 3-0 в пользу ярославцев.

«Вы знаете, всё случается в хоккее. Я думаю, что «Трактору» не хочется проигрывать в серии со счётом 0-4. Для того, чтобы этого не произошло, ему нужно максимально сконцентрированно подойти к матчу. Понятно, что вытащить серию будет очень тяжело. Но я верю в то, что «Трактор» выиграет четвёртый матч. Команда должна всё для этого отдать», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, «Трактор» в первом раунде плей-офф обыграл «Салават Юлаев» в шести матчах, а во втором раунде сломил сопротивление московского «Динамо» в четырёх матчах.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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