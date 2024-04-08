Хоккеисты «Локомотива» сделали памятное фото с Кубком победителей Западной конференции

Хоккеисты ярославского «Локомотива» сделали памятное фото с Кубком победителей Западной конференции КХЛ сразу после выхода в финал Кубка Гагарина – 2024. В церемонии награждения принял участие президент лиги Алексей Морозов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео момента.

Видео доступно в телеграм-канале ХК «Локомотив».

Напомним, сегодня, 8 апреля, в Челябинске завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и «Локомотивом». Победу со счётом 3:0 одержала команда гостей.

Команда Игоря Никитина вышла в финал плей-офф КХЛ, выиграв серию со счётом 4-0. Для «Локомотива» это первый за 15 лет выход в финал плей-офф и второй раз в истории лиги.