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«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Трактор»

«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Трактор»
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В Челябинске завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и «Локомотивом». Со счётом 3:0 победу одержала команда гостей.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Гернат (Чехович) – 10:38 (5x5)     0:2 Каюмов (Берёзкин, Елесин) – 25:34 (5x5)     0:3 Андронов (Чехович, Симашев) – 33:27 (5x5)    

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Мартин Гернат, Артур Каюмов и Сергей Андронов. Голевые передачи на свой счёт записали Александр Елесин, Максим Берёзкин, Дмитрий Симашев, ассистентский дубль оформил Иван Чехович. Для защитника Симашева это первое очко в плей-офф КХЛ в карьере. Голкипер Даниил Исаев оформил третий сухой матч в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

Таким образом, команда Игоря Никитина вышла в финал плей-офф КХЛ, выиграв серию со счётом 4-0. Это случилось впервые за 15 лет и второй раз в истории лиги.

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