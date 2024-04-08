«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Трактор»

В Челябинске завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и «Локомотивом». Со счётом 3:0 победу одержала команда гостей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Мартин Гернат, Артур Каюмов и Сергей Андронов. Голевые передачи на свой счёт записали Александр Елесин, Максим Берёзкин, Дмитрий Симашев, ассистентский дубль оформил Иван Чехович. Для защитника Симашева это первое очко в плей-офф КХЛ в карьере. Голкипер Даниил Исаев оформил третий сухой матч в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

Таким образом, команда Игоря Никитина вышла в финал плей-офф КХЛ, выиграв серию со счётом 4-0. Это случилось впервые за 15 лет и второй раз в истории лиги.