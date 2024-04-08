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Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 8 апреля, турнирная сетка Кубков Харламова и Петрова

8 апреля в рамках полуфинала Кубка Харламова – 2024 прошла одна встреча.

В Ярославле местный «Локо» сыграл с «Чайкой» из Нижнего Новгорода. Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 3:1.

Теперь железнодорожники повели в серии со счётом 3-2 и находятся в одной победе от выхода в финал плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). В Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) состоялся один матч.

В Ханты-Мансийске на «Арене-Югра» в четвёртом матче полуфинальной серии местная «Югра» принимала тульский АКМ. Со счётом 6:1 победу одержали хозяева льда.

Таким образом, прервалась победная серия АКМ из 9 матчей. Клуб не проигрывал с 28 февраля.

После этой игры счёт в серии стал 3-1 в пользу тульской команды. Пятая встреча в противостоянии состоится на льду ханты-мансийского клуба 11 апреля.