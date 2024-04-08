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Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 8 апреля, турнирная сетка Кубков Харламова и Петрова

Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 8 апреля, турнирная сетка Кубков Харламова и Петрова
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8 апреля в рамках полуфинала Кубка Харламова – 2024 прошла одна встреча.

В Ярославле местный «Локо» сыграл с «Чайкой» из Нижнего Новгорода. Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 3:1.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
08 апреля 2024, понедельник. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
3 : 1
Чайка
Нижний Новгород
0:1 Крутов (Артамонов, Силаев) – 06:28 (5x5)     1:1 Ябелов (Пирогов, Коростелёв) – 47:00 (5x5)     2:1 Сурин (Лутцев, Лабуткин) – 48:41 (5x5)     3:1 Лутцев (Сурин) – 51:05 (4x5)    

Теперь железнодорожники повели в серии со счётом 3-2 и находятся в одной победе от выхода в финал плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). В Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) состоялся один матч.

В Ханты-Мансийске на «Арене-Югра» в четвёртом матче полуфинальной серии местная «Югра» принимала тульский АКМ. Со счётом 6:1 победу одержали хозяева льда.

ВХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
6 : 1
АКМ
Тульская область
1:0 Шиксатдаров (Асташевский) – 00:22 (5x5)     1:1 Мокин (Виноградов, Теряев) – 04:00 (5x5)     2:1 Швырёв (Авраменко, Угольников) – 10:23 (5x4)     3:1 Швырёв (Авраменко) – 23:18 (5x4)     4:1 Авраменко – 28:21 (5x4)     5:1 Мисников (Дрягилев, Авраменко) – 52:33 (4x3)     6:1 Максимов (Картаев, Стариков) – 59:00 (5x5)    

Таким образом, прервалась победная серия АКМ из 9 матчей. Клуб не проигрывал с 28 февраля.

После этой игры счёт в серии стал 3-1 в пользу тульской команды. Пятая встреча в противостоянии состоится на льду ханты-мансийского клуба 11 апреля.

Таблица Кубка Харламова
Календарь Кубка Харламова
Таблица Кубка Петрова
Календарь Кубка Петрова
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