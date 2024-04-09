Канарейкин: «Локомотив» — однозначный фаворит Кубка Гагарина

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался об игре ярославского «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«Локомотив» катком проехал по этой серии [с «Трактором»]. Команда солидно смотрится в плей-офф, молодёжь добавила, дисциплина на уровне. Они не оставили никаких шансов. У Никитина хоккей нацелен на результат. Всё потом забывается, а результат остаётся.

Сейчас «Локомотив» – однозначный фаворит. Он таким и был, никто его не сбрасывал со счетов перед плей-офф. Вторая путёвка в финал достанется «Металлургу», — сказал Канарейкин в интервью Metaratings.ru.

Вчера, 8 апреля, в Челябинске завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и «Локомотивом». Победу со счётом 3:0 одержала команда гостей. Команда Игоря Никитина вышла в финал плей-офф КХЛ, выиграв серию со счётом 4-0. Для «Локомотива» это первый за 15 лет выход в финал плей-офф и второй в истории лиги.

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