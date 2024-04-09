Борис Михайлов назвал сильные стороны «Локомотива» в текущем сезоне

Олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и 10-кратный чемпион СССР Борис Михайлов рассказал о сильных сторонах «Локомотива» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Стабильная игра на протяжении всего сезона, системная игра — все действуют и в атаке, и в обороне. Это приводит к победам. В серии с ЦСКА о силе „Локомотива“ трудно было сказать, а потом, когда инициативой стал завладевать соперник, стало ясно, что ЦСКА проиграет», — цитирует Михайлова ТАСС.

Вчера, 8 апреля, в Челябинске завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и «Локомотивом». Победу со счётом 3:0 одержала команда гостей. Команда Игоря Никитина вышла в финал плей-офф КХЛ, выиграв серию со счётом 4-0. Для «Локомотива» это первый за 15 лет выход в финал плей-офф и второй в истории лиги.

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