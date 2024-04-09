«Не думаю, что это переломный момент серии». Защитник «Трактора» Яруллин — о травме Фукале

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин прокомментировал вылет из Кубка Гагарина — 2024 в полуфинальной серии от «Локомотива» и оценил влияние травмы основного голкипера челябинского клуба Зака Фукале на игру команды.

— Не хватило голов, реализации, хладнокровия в завершающем действии. В том числе в целом по серии. «Локомотив» – хорошая команда, они молодцы. Не нужно умалять заслуг соперника. На протяжении трёх лет они почти неизменно играют одним составом, с одной системой, и действия уже отточены на подсознании.

– Травма Зака Фукале серьёзно подействовала на команду?

– Не думаю, что это переломный момент в серии. Конечно, Зак был нашим основным вратарём в этом плей-офф. Его сейвы подбадривали команду, и в раздевалке он мог слово сказать. Такой моторчик команды. Его не хватало, но нельзя сказать, что Зак ушёл и команда ушла, — приводит слова Яруллина «РБ Спорт».

Напомним, «Локомотив» вышел в финал плей-офф КХЛ, выиграв серию со счётом 4-0. Ярославцы стали финалистами Кубка Гагарина впервые за 15 лет и второй раз в истории лиги.

Таким образом, в финале КХЛ не будет противостояния двух восточных команд. Такое могло случиться впервые в истории лиги, так как перекрёстный плей-офф был введён только в нынешнем сезоне.