Сергей Бобровский не вошёл в тройку претендентов на «Везину» по версии The Athletic

Североамериканский журналист Джесси Грейнджер в статье на сайте The Athletic представил тройку претендентов на «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю сезона НХЛ.

В тройку не вошёл российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. Голкипер попал лишь в список «Почётные упоминания».

«Как и для многих в этом списке, для Бобровского сезон во Флориде был сезоном возвращения. Он сохранил форму, которую показал во время прошлогоднего выхода в финал Кубка Стэнли, и вышел на второе место по количеству побед в НХЛ среди действующих игроков, начиная с 2010 года. Благодаря Бобу в своей лучшей игре „пантеры“ являются одними из фаворитов на победу в Кубке», — сказано в статье.

В тройку претендентов на «Везину» по версии The Athletic вошли: Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс») и Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»).

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Напомним, ранее Бобровский вошёл в список претендентов на «Везину» по версии ESPN.