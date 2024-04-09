Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Бобровский не вошёл в тройку претендентов на «Везину» по версии The Athletic

Сергей Бобровский не вошёл в тройку претендентов на «Везину» по версии The Athletic
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист Джесси Грейнджер в статье на сайте The Athletic представил тройку претендентов на «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю сезона НХЛ.

В тройку не вошёл российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. Голкипер попал лишь в список «Почётные упоминания».

«Как и для многих в этом списке, для Бобровского сезон во Флориде был сезоном возвращения. Он сохранил форму, которую показал во время прошлогоднего выхода в финал Кубка Стэнли, и вышел на второе место по количеству побед в НХЛ среди действующих игроков, начиная с 2010 года. Благодаря Бобу в своей лучшей игре „пантеры“ являются одними из фаворитов на победу в Кубке», — сказано в статье.

В тройку претендентов на «Везину» по версии The Athletic вошли: Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс») и Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»).

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Напомним, ранее Бобровский вошёл в список претендентов на «Везину» по версии ESPN.

Материалы по теме
ESPN опубликовал список главных претендентов на награды НХЛ в текущем сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android