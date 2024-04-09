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Прошкин — об игре «Трактора» в серии с «Локомотивом»: не было такого настроя, как на Уфу

Прошкин — об игре «Трактора» в серии с «Локомотивом»: не было такого настроя, как на Уфу
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Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин оценил игру «Трактора» в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Локомотивом» (0-4).

«Показалось, что у «Трактора» был простой небольшой, потому что они раньше закончили. Мне кажется, уже не было такого настроя, как на ту же Уфу, когда они прошли. Показалось, что они выполнили как будто свою задачу. Плюс, конечно, что вратарь у них сломался в первой игре. За счёт него они выиграли обе серии до этого. И сами ребята боролись и бились до конца в предыдущих раундах, а в этих играх было видно иногда, что не возвращались, не добегали назад. Не выполняли то, что надо для того, чтобы выигрывать», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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