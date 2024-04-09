Ротенберг пригласил юного хоккеиста, пострадавшего в «Крокусе», на матч сборной России

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер СКА Роман Ротенберг пригласил юного хоккеиста Илью Толпыкина, который пострадал при теракте в «Крокус Сити Холле», на матч сборной «Россия 25» в Туле со сборной Беларуси.

«Очень рад за восьмилетнего хоккеиста Илью Толпыкина, пострадавшего во время нападения на «Крокус Сити Холл», — парень уверенно идёт на поправку, его уже выписали из больницы. Не сомневаюсь, что совсем скоро он вернётся на лёд!

Когда мы виделись с Ильёй и его родителями, я пригласил их на матч сборной России против Беларуси в Туле 9 мая – это символичная дата, верю, что сам Илья одержит уверенную победу над всеми трудностями. Конечно же, они с удовольствием согласились, поэтому совсем скоро мы встретимся и пообщаемся ещё раз», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Мама мальчика рассказала, что его сбила машина террористов, когда те покидали место преступления. У Ильи были диагностированы черепно-мозговая травма, перелом ключицы и перелом бедра.

Ранее Илью Толпыкина поддержали многие хоккеисты и клубы. В частности, видео записали форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

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