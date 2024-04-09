Прошкин — о том, может ли «Локомотив» стать командой-династией: в КХЛ это сложно сделать

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин ответил на вопрос, может ли «Локомотив» стать командой-династией. Ярославский клуб впервые за последние 15 лет вышел в финал Кубка Гагарина и считается главным фаворитом на трофей.

«Мне кажется, сложно будет. Потому что у «Локомотива» не такой бюджет, как у СКА и ЦСКА. В любом случае ребят, у которых заканчивается контракт, могут забрать, прикупить. Поэтому в КХЛ это сложно будет сделать», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В текущем плей-офф «Локомотив» в первом раунде обыграл ЦСКА в пяти матчах. Во втором раунде ярославцы победили омский «Авангард» в семи матчах. В полуфинальной серии «Локомотив» всухую обыграл «Трактор».