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Владимир Крикунов назвал слабые стороны в игре «Локомотива»

Владимир Крикунов назвал слабые стороны в игре «Локомотива»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов назвал слабые стороны в игре ярославского «Локомотива». Ярославцы в полуфинальной серии одолели «Трактор» в четырёх матчах и впервые за последние 15 лет вышли в финал Кубка Гагарина. Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин работает в клубе третий сезон посл четырёх лет работы в ЦСКА, с которым он становился чемпионом.

«В большинстве и меньшинстве ярославцы — не лучшая команда лиги. Им есть над чем поработать перед финалом. Всё равно всё определяет настрой: сейчас ярославцы чувствуют, что реально могут взять Кубок Гагарина. Ребята очень настроились, сплотились. Все бьются друг за друга и за каждый момент на льду. Никитин там уже третий год, и пора показать результат. Тренер на третий год должен уже что-то показать. В Ярославле есть все условия, чтобы выигрывать», — цитирует Крикунова Legalbet.

Лучшим результатом «Локомотива» в КХЛ является выход в финал Кубка Гагарина в первом сезоне-2008/2009. Тогда ярославцы в семи матчах уступили казанскому «Ак Барсу». В предыдущие три сезона «Локомотив» уступал ЦСКА в плей-офф на стадиях 1/8 и 1/4 финала Западной конференции.

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