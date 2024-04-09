Никита Филатов назвал трёх лучших молодых хоккеистов КХЛ

Экс-нападающий клубов КХЛ Никита Филатов рассказал, какие молодые игроки стали для него открытием в этом сезоне, и выделил троих из них — нападающего «Локомотива» Максима Берёзкина, форварда «Трактора» Максима Шабанова и нападающего «Северстали» Даниила Аймурзина.

«100% в этой тройке на каком-то месте должен быть Максим Берёзкин. Невероятно выдающийся плей-офф на данный момент — он лучший бомбардир КХЛ. Огромная вероятность, что этот парень выиграет Кубок Гагарина (смеётся).

Отмечу также Максима Шабанова из «Трактора». Он стал лидером команды, которая заняла в Кубке Гагарина третье место. Просто восторг от мастерства, техники и скорости.

И ещё назову Аймурзина из «Северстали». Данил, по моему мнению, растёт очень быстро. Феноменальный центр, и смотреть за ним и за его тройкой было одно удовольствие», — сказал Филатов корреспонденту Legalbet Андрею Колосову.

22-летний Берёзкин в плей-офф Кубка Гагарина в 16 матчах набрал 14 (4+10) очков. В регулярке КХЛ на счету форварда 30 (8+22) очков в 62 матчах. 23-летний Шабанов набрал 11 (3+8) очков в 14 матчах плей-офф. В регулярном чемпионате забил 25 голов и отдал 25 передач. 21-летний Аймурзин в первом раунде плей-офф набрал 7 (4+3) очков в пяти играх. В регулярке форвард набрал 48 (16+32) очков за 63 матча.