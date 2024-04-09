«Трактор» сильно удивил, Разин творит чудеса с «Магниткой». Что происходит в плей-офф КХЛ

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В плей-офф КХЛ в самом разгаре пора полуфиналов. Впрочем, сражение «Локомотива» и «Трактора» уже окончено полной капитуляцией челябинской команды, зато в уральском дерби всё вполне может затянуться. «Чемпионат» вместе с «Кинопоиском», который показывает все игры плей-офф КХЛ, разбирает, что сейчас происходит в Кубке Гагарина.

«Локомотив» раздавил «Трактор», и Челябинск неприятно удивил

Железнодорожников уже много раз по ходу этого плей-офф сравнивали с удавом, который методично, неторопливо душит соперника, неизменно добиваясь своей цели. Хорошая метафора, хотя мне ярославцы больше напоминают гидравлический пресс: они медленно и размеренно оказывают давление на «жертву», а в нужный момент прибавляют мощности и доводят дело до логического финала. Игорь Никитин достаточно долго и упорно трудился, чтобы его команда выглядела так ровно, мощно, механизированно, и вот сейчас тренер пожинает плоды.

Этот плей-офф пока показывает, что противостоять такому прессу можно, но лишь какое-то время. «Авангард» в прошлом раунде едва не сломал машину, однако в решающем матче «ястребы» проиграли без вариантов. «Трактору» же в полуфинале пока даже об одной победе приходится только мечтать. При этом в Ярославле челябинцы выглядели небезнадёжно: в первой встрече им удалось хорошее начало, а второй матч и вовсе удалось утащить в овертайм. «Трактор» многие вещи делал правильно: пользовался наличием в составе техничных нападающих, способных расшатать даже такую оборону, как у «Локомотива», работал на пятачке, закрывая Исаева и заставляя того нервничать. Но в первой игре челябинцам всё испортила травма Зака Фукале, максимально подорвавшая командную мораль, а во второй ярославцы быстро забрали своё в овертайме, забросив типичный мусорный гол, важнее которого в плей-офф не существует.

Казалось, в Челябинске «Трактор» вернётся к тому уровню куража, злости, спортивной агрессии, эмоций, который и проложил парням Заварухина путь в полуфинал. К тому же главный тренер выдал мощную речь на пресс-конференции после второй игры, как бы намекая, что на домашнем льду «Локомотив» ждёт атмосферный кошмар. Но каков был контраст между ожиданиями и реальностью! На третью встречу серии «Трактор» по каким-то неведомым причинам вышел совершенно пустым, амёбным, бесхарактерным, и «Локомотиву», пожалуй, не пришлось включаться и на половину, чтобы победить. Уже в первом периоде ярославцы могли забивать трижды, но реализовали только один момент. Впрочем, гости не выпустили эту игру из-под контроля ни на секунду, и самое страшное, что «Трактор» даже не попытался изменить ситуацию. И это при своих-то болельщиках, которые стояли в огромной очереди за билетами явно не для того, чтобы увидеть подобное зрелище.

Через день ситуация никак не изменилась. Да, «Локомотив» был идеален, но совершенно потухший и обречённый «Трактор» удивлял крайне неприятно. Команда, сыгравшая два раунда от сердца и повоевавшая в ярославских матчах, в прямом смысле слова докатывала сезон при полупустых трибунах, и такая метаморфоза Челябинска – главная загадка полуфинала. «Локомотив» преспокойно вышел в финал, в первый финал за 15 лет для Ярославля.

«Металлург» вытащил «Автомобилист» из зоны комфорта. И екатеринбуржцы пока не знают, что с этим делать

«Металлург» производит сильное впечатление. От омолодившейся и изменившейся магнитогорской команды в первый сезон работы Андрея Разина не ждали чего-то выдающегося, однако «Магнитка» умудряется совмещать рост команды, развитие игроков и результат. В регулярке «Металлург» удержал на длинной дистанции лидерство на Востоке, а в плей-офф уже находится в двух шагах от выхода в финал. При этом ещё после серии первого раунда с «Амуром» складывалось впечатление, что дальше придётся очень трудно, но хабаровское испытание только закалило команду, и уже в четвертьфинале «Магнитка» прибавила в солидности и кубковости.

Магнитогорский «Металлург» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Сейчас подопечные Разина ведут 2-1 в серии с «Автомобилистом», уже доставив уральцам намного больше проблем, чем «Ак Барс» и СКА вместе взятые. У «Магнитки» и близко нет казанской пустоты или петербуржской прямолинейности, а напор, агрессия, скорости и энергия удачно сочетаются с креативностью. При этом в обороне «Металлург» тоже хорош, а молодой вроде бы вратарь Илья Набоков показывает невероятный для дебютанта плей-офф хоккей. Впрочем, то же самое можно сказать и про Дмитрия Силантьева, и про Романа Канцерова, и про Никиту Гребёнкина. Что говорить, Разин в очередной раз подтверждает, что с молодёжью он умеет работать так, как никто другой в КХЛ.

«Автомобилист» слабо провёл первый матч серии, что было вполне справедливо списано на длинную паузу между раундами. В следующих играх екатеринбуржцы пришли в себя, стали выглядеть привычно системно, но единственную победу пока добыли в той встрече, где «Металлург» проявил чудеса недисциплинированности. В плане спецбригад «Автомобилист» превосходит соперника, однако пока это выглядит единственным козырем команды Николая Заварухина, а против нынешней «Магнитки» этого мало. Магнитогорцы и терпеть умеют, и на контратаках действуют классно, косплея всё тот же «Автомобилист», но ещё и сами умело ведут игру на своих сильных сторонах. В этой серии, конечно, ещё ничего не ясно, однако команде из Екатеринбурга нужно научиться добывать результат вне зоны комфорта, чтобы рассчитывать на выход в финал.

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