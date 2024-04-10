Кирилл Марченко обновил свой личный снайперский рекорд по голам в НХЛ

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости начался третий период. Счёт ничейный – 2:2. В этой встрече российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился дублем, забросив по шайбе в первом и втором периодах. Благодаря этим голам форвард обновил и улучшил свой же рекорд результативности в НХЛ. Теперь у россиянина 23 гола и 18 результативных передач в 75 играх в текущем сезоне.

На данный момент «Тампа» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 93 очка. «Коламбус» же с 64 очками занимает последнее 16-е место на Востоке.