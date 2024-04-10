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Кирилл Марченко обновил свой личный снайперский рекорд по голам в НХЛ

Кирилл Марченко обновил свой личный снайперский рекорд по голам в НХЛ
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3-й период
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Пойнт (Кучеров, Дюклер) – 16:31     1:1 Марченко (Силлинджер, Сиверсон) – 19:17     1:2 Марченко (Годро, Веренски) – 27:13 (pp)     2:2 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 34:17 (pp)     3:2 Чирелли (Хагель, Стэмкос) – 45:40     4:2 Стэмкос (Хагель, Чернак) – 45:56    

На момент написания новости начался третий период. Счёт ничейный – 2:2. В этой встрече российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился дублем, забросив по шайбе в первом и втором периодах. Благодаря этим голам форвард обновил и улучшил свой же рекорд результативности в НХЛ. Теперь у россиянина 23 гола и 18 результативных передач в 75 играх в текущем сезоне.

Кирилл Марченко Подробнее

На данный момент «Тампа» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 93 очка. «Коламбус» же с 64 очками занимает последнее 16-е место на Востоке.

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