Три передачи Кучерова и хет-трик Стэмкоса помогли «Тампе» обыграть «Коламбус»

Сегодня, 10 апреля, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0).

В составе хозяев отличились Брейден Пойнт, Энтони Чирелли, а также хет-трик на счету Стивена Стэмкоса (3+1). Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился в этой встрече тремя результативными передачами. За гостей дублем отметился российский форвард Кирилл Марченко. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский в этом матче совершил 31 сейв и отметился одной результативной ошибкой.

После 78 матчей «Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции с 95 очками. «Коламбус» расположился на последней 16-й строчке той же конференции, набрав 64 очка в 79 играх.

Следующий матч «Тампа» проведёт на домашней арене с «Оттава Сенаторз», а «Коламбус» сыграет в гостях с командой «Флорида Пантерз».

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