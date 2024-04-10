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Тампа-Бэй Лайтнинг – Коламбус Блю Джекетс 5:2, как сыграли, победила Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча НХЛ 10 апреля

Три передачи Кучерова и хет-трик Стэмкоса помогли «Тампе» обыграть «Коламбус»
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Сегодня, 10 апреля, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Пойнт (Кучеров, Дюклер) – 16:31     1:1 Марченко (Силлинджер, Сиверсон) – 19:17     1:2 Марченко (Годро, Веренски) – 27:13 (pp)     2:2 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 34:17 (pp)     3:2 Чирелли (Хагель, Стэмкос) – 45:40     4:2 Стэмкос (Хагель, Чернак) – 45:56     5:2 Стэмкос (Кучеров) – 57:57    

В составе хозяев отличились Брейден Пойнт, Энтони Чирелли, а также хет-трик на счету Стивена Стэмкоса (3+1). Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился в этой встрече тремя результативными передачами. За гостей дублем отметился российский форвард Кирилл Марченко. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский в этом матче совершил 31 сейв и отметился одной результативной ошибкой.

Никита Кучеров Подробнее

После 78 матчей «Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции с 95 очками. «Коламбус» расположился на последней 16-й строчке той же конференции, набрав 64 очка в 79 играх.

Следующий матч «Тампа» проведёт на домашней арене с «Оттава Сенаторз», а «Коламбус» сыграет в гостях с командой «Флорида Пантерз».

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