Эмоции Овечкина после важнейшего гола в ворота «Детройта». Видео

Сегодня, 10 апреля, «Детройт Ред Уингз» на своей площадке уступил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершилась со счётом 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился голом в концовке второго периода, который стал для него 852-м за карьеру в НХЛ. Капитан «Кэпиталз» очень эмоционально отпраздновал взятие ворот, ещё не зная, что этот гол в итоге окажется для его команды победным в этом матче.

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В нынешнем сезоне 38-летний россиянин принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 30 шайб и сделал 33 результативные передачи при показателе полезности "-21" и 20 минутах штрафного времени.