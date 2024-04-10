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Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 42 шайб

Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 42 шайб
Александр Овечкин
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Сегодня, 10 апреля, «Детройт Ред Уингз» на своей площадке уступил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершилась со счётом 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился голом в концовке второго периода, который стал для него 852-м за карьеру в НХЛ. Занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории североамериканской лиги, продолжил сокращать отставание от рекорда Уэйна Гретцки (894). После гола в ворота «Детройта» отставание Овечкина от рекорда канадского нападающего составляет 42 точных броска.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Фехервари) – 37:47     0:2 Овечкин (Оши) – 39:52     1:2 Кейн (Перрон, Рэймонд) – 59:58    

В нынешнем сезоне 38-летний россиянин принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 30 шайб и сделал 33 результативные передачи при показателе полезности "-21" и 20 минутах штрафного времени.

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