Иван Федотов пропустил четыре шайбы во втором матче подряд, совершив сегодня 9 сейвов

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 9:3.

Российский голкипер «Флайерз» Иван Федотов вышел на лёд при счёте 0:5 и пропустил четыре шайбы, отразив 9 бросков из 13. Примечательно, что 27-летний голкипер пропустил четыре шайбы во втором матче кряду: 6 апреля Иван отразил 15 бросков из 19 в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:4).

Всего же после подписания контракта с американским клубом Федотов сыграл три матча в НХЛ, в которых пропустил 10 шайб при проценте отражённых бросков 81,1 и коэффициенте надёжности 4,95.