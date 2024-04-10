Кирилл Капризов стал третьим россиянином, набравшим 90 очков в этом сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимает «Миннесоту Уайлд». После завершения первого периода счёт в матче равный — 2:2.

В составе «дикарей» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Кирилл Капризов, который реализовал большинстве в середине первого периода и благодаря этому достиг отметки в 90 очков в текущей регулярке.

Таким образом 26-летний форвард стал третьим россиянином, набравшим 90 очков в этом сезоне НХЛ. В активе Кирилла 42 гола и 48 результативных передач в 71 матче регулярного чемпионата.

Ранее отметку в 90+ очков среди российских хоккеистов в этом сезоне также разменяли нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (139) и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (116).