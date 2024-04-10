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Кирилл Капризов стал третьим россиянином, набравшим 90 очков в этом сезоне НХЛ

Кирилл Капризов стал третьим россиянином, набравшим 90 очков в этом сезоне НХЛ
Кирилл Капризов
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимает «Миннесоту Уайлд». После завершения первого периода счёт в матче равный — 2:2.

В составе «дикарей» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Кирилл Капризов, который реализовал большинстве в середине первого периода и благодаря этому достиг отметки в 90 очков в текущей регулярке.

Таким образом 26-летний форвард стал третьим россиянином, набравшим 90 очков в этом сезоне НХЛ. В активе Кирилла 42 гола и 48 результативных передач в 71 матче регулярного чемпионата.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2-й период
3 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 04:34 (pp)     2:0 Маккиннон (Друен, Макар) – 08:38     2:1 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 10:14 (pp)     2:2 Болди (Цуккарелло, Чисхольм) – 19:40 (pp)     3:2 Макар (Тэйвз, Друен) – 26:15    

Ранее отметку в 90+ очков среди российских хоккеистов в этом сезоне также разменяли нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (139) и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (116).

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