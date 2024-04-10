«Нэшвилл» стал шестым участником плей-офф НХЛ от Западной конференции

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» принимал «Виннипег Джетс». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу гостей, одержавших победу в овертайме.

Одного набранного очка хватило «хищникам», чтобы гарантировать участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Американская команда пробилась в плей-офф 16-й раз в своей истории, став шестым участником розыгрыша Кубка Стэнли от Западной конференции. Ранее кубковую путёвку себе уже обеспечили «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш», «Виннипег», «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз».

Таким образом на Западе НХЛ осталось определить двух последних участников плей-офф. С огромной степенью вероятности ими станут «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз».