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Коннор превзошёл достижение Ковальчука в истории франшизы «Атланты»/«Виннипега»

Коннор превзошёл достижение Ковальчука в истории франшизы «Атланты»/«Виннипега»
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» принимал «Виннипег Джетс». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу гостей, одержавших победу в овертайме.

Автором победного гола стал американский нападающий «Джетс» Кайл Коннор, который забил свой 10-й гол за карьеру в НХЛ в овертаймах. Благодаря этому Коннор вышел на чистое второе место в истории франшизы «Атланты»/«Виннипега», превзойдя показатель Ильи Ковальчука (девять голов в овертаймах). Клубный рекорд принадлежит канадскому форварду Марку Шайфли, в активе которого 14 точных бросков в дополнительное время.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 4
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Новак (Шервуд) – 04:05     1:1 Виларди (Шайфли, Моррисси) – 06:51 (pp)     1:2 Шайфли (Тоффоли) – 08:19     1:3 Демело (Бэррон) – 12:46     2:3 Стастни (Йози, Шервуд) – 47:34     3:3 О'Райлли (Йози, Нюквист) – 49:41     3:4 Коннор (Шайфли, Пионк) – 61:52    

В нынешнем сезоне Кайл принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забил 32 гола и сделал 24 результативные передачи при показателе полезности "-9" и 6 минутах штрафного времени.

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