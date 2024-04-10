Коннор превзошёл достижение Ковальчука в истории франшизы «Атланты»/«Виннипега»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» принимал «Виннипег Джетс». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу гостей, одержавших победу в овертайме.
Автором победного гола стал американский нападающий «Джетс» Кайл Коннор, который забил свой 10-й гол за карьеру в НХЛ в овертаймах. Благодаря этому Коннор вышел на чистое второе место в истории франшизы «Атланты»/«Виннипега», превзойдя показатель Ильи Ковальчука (девять голов в овертаймах). Клубный рекорд принадлежит канадскому форварду Марку Шайфли, в активе которого 14 точных бросков в дополнительное время.
В нынешнем сезоне Кайл принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забил 32 гола и сделал 24 результативные передачи при показателе полезности "-9" и 6 минутах штрафного времени.
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