В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимает «Миннесоту Уайлд». В концовке второго периода хозяева впереди — 4:2.

В составе «лавин» дублем отметился канадский нападающий Натан Маккиннон, для которого второй гол в матче стал 50-м в текущей регулярке. Маккиннон стал четвёртым игроком, забившим 50 голов в этом сезоне НХЛ, присоединившись в этом списке к нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу (66), форварду «Флориды Пантерз» Сэму Райнхарту (53) и нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Заку Хайману (52).

В нынешнем сезоне Натан принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых на данный момент набрал 136 (50+86) очков при показателе полезности "+36" и 40 минутах штрафного времени.