Маккиннон стал четвёртым игроком, забившим 50 голов в этом сезоне НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимает «Миннесоту Уайлд». В концовке второго периода хозяева впереди — 4:2.
В составе «лавин» дублем отметился канадский нападающий Натан Маккиннон, для которого второй гол в матче стал 50-м в текущей регулярке. Маккиннон стал четвёртым игроком, забившим 50 голов в этом сезоне НХЛ, присоединившись в этом списке к нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу (66), форварду «Флориды Пантерз» Сэму Райнхарту (53) и нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Заку Хайману (52).
НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Перерыв
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 04:34 (pp) 2:0 Маккиннон (Друен, Макар) – 08:38 2:1 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 10:14 (pp) 2:2 Болди (Цуккарелло, Чисхольм) – 19:40 (pp) 3:2 Макар (Тэйвз, Друен) – 26:15 4:2 Маккиннон (Друен, Тэйвз) – 34:50 5:2 Маккиннон (Лехконен) – 39:08
В нынешнем сезоне Натан принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых на данный момент набрал 136 (50+86) очков при показателе полезности "+36" и 40 минутах штрафного времени.
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