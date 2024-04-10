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Маккиннон стал четвёртым игроком, забившим 50 голов в этом сезоне НХЛ

Маккиннон стал четвёртым игроком, забившим 50 голов в этом сезоне НХЛ
Натан Маккиннон
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимает «Миннесоту Уайлд». В концовке второго периода хозяева впереди — 4:2.

В составе «лавин» дублем отметился канадский нападающий Натан Маккиннон, для которого второй гол в матче стал 50-м в текущей регулярке. Маккиннон стал четвёртым игроком, забившим 50 голов в этом сезоне НХЛ, присоединившись в этом списке к нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу (66), форварду «Флориды Пантерз» Сэму Райнхарту (53) и нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Заку Хайману (52).

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Перерыв
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 04:34 (pp)     2:0 Маккиннон (Друен, Макар) – 08:38     2:1 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 10:14 (pp)     2:2 Болди (Цуккарелло, Чисхольм) – 19:40 (pp)     3:2 Макар (Тэйвз, Друен) – 26:15     4:2 Маккиннон (Друен, Тэйвз) – 34:50     5:2 Маккиннон (Лехконен) – 39:08    

В нынешнем сезоне Натан принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых на данный момент набрал 136 (50+86) очков при показателе полезности "+36" и 40 минутах штрафного времени.

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