Кучеров вышел на второе место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне среди европейцев

Сегодня, 10 апреля, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0).
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился в этой встрече тремя результативными передачами. На счету россиянина стало 139 (43+96) очков в 77 матчах в текущем регулярном чемпионате, благодаря чему он вышел на второе место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне среди европейцев.
Российский форвард повторил достижение словака Петера Штястны, который набрал 139 очков в сезоне-1981/1982. Больше баллов за одну регулярку среди представителей европейского хоккея набирал только Яромир Ягр (Чехия, 149 в 82, сезон-1995/1996)
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