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Кучеров вышел на второе место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне среди европейцев

Кучеров вышел на второе место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне среди европейцев
Никита Кучеров
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Сегодня, 10 апреля, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился в этой встрече тремя результативными передачами. На счету россиянина стало 139 (43+96) очков в 77 матчах в текущем регулярном чемпионате, благодаря чему он вышел на второе место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне среди европейцев.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Пойнт (Кучеров, Дюклер) – 16:31     1:1 Марченко (Силлинджер, Сиверсон) – 19:17     1:2 Марченко (Годро, Веренски) – 27:13 (pp)     2:2 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 34:17 (pp)     3:2 Чирелли (Хагель, Стэмкос) – 45:40     4:2 Стэмкос (Хагель, Чернак) – 45:56     5:2 Стэмкос (Кучеров) – 57:57    

Российский форвард повторил достижение словака Петера Штястны, который набрал 139 очков в сезоне-1981/1982. Больше баллов за одну регулярку среди представителей европейского хоккея набирал только Яромир Ягр (Чехия, 149 в 82, сезон-1995/1996)

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