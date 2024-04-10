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Стэмкос повторил достижение Овечкина по матчам подряд с 2+ голами в возрасте 34+ лет

Стэмкос повторил достижение Овечкина по матчам подряд с 2+ голами в возрасте 34+ лет
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Сегодня, 10 апреля, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0).

В составе хозяев хет-трик оформил Стивен Стэмкос (3+1). Для 34-летнего канадского форварда этот матч стал третьим подряд, в котором он забивал две и более шайбы. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Стэмкос повторил достижение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству игр подряд с 2+ шайбами в возрасте 34+ лет. Также по три матча подряд было у Патриса Бержерона, Мариана Госсы, Норма Улльмана и Дага Монса.

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