Александр Овечкин рассказал о своей 30-й шайбе в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей 30-й шайбе в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Это довольно большая цифра. Это, конечно, всё благодаря стабильности, здоровью, а также моим партнёрам по звену и по команде, которые находят меня на открытом льду», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, Александр Овечкин отметился голом в концовке второго периода матча с «Детройт Ред Уингз» с передачи Ти Джея Оши. Россиянин забросил свою 30-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, Овечкин побил рекорд Майка Гартнера и установил новый рекорд по количеству сезонов в НХЛ с 30+ голами (18).

В нынешнем сезоне 38-летний россиянин принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 30 шайб и сделал 33 результативные передачи при показателе полезности «-21» и 20 минутах штрафного времени.